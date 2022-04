मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में युवक को चोरी-छुपे प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया. प्रेमिका से मिलने गये युवक को उसके परिजनों ने पकड़ (Youth who went to meet girlfriend caught) लिया और गोली मारकर हत्या (Shot Dead in Madhepura) कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी है. पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है. हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत नहीं की है. घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र (Murliganj Police Station Area) के रजनी वार्ड 14 की है.

ये भी पढ़ें- पटना सिटी में अवैध शराब के धंधे के चलते गोली मारकर हत्या.. पार्टनर ने ही गोलियों से भूना

मेला देखने के बहाने गया था मृतक: मृतक युवक की पहचान छोटू साह (25) पिता दिनेश साह ग्राम पछ्गछिया थाना मुरलीगंज के रूप में हुई है. बताया जाता है कि छोटू साह अपने साथी से बहन की ससुराल मेला देखने की बात कहकर बीती रात से बाइक से निकला था, लेकिन वह बहन के यहां न जाकर प्रेमिका के घर पहुंच गया. इसकी भनक प्रेमिका के परिजनों को लगी तो वह बाइक लेकर भागने लगा, लेकिन उसके परिजनों ने छोटू साह का पीछाकर गोली मारकर हत्या कर दी.

वह मधेपुरा जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कालेज के पास एक होटल में काम करता था. बीते शाम वह मेला देखने की बात कह कर उसकी बाइक लेकर दुकान से निकला था. उसने बताया था कि वह अपने जीजा के यहा भिरखी में रामनवमी का मेला देखने जा रहा है, लेकिन वह कहीं और चला गया जहां उसकी हत्या हो गयी. -जय कुमार, मृतक का साथी

प्रेमिका के घर वालों ने मारी गोली: वहीं लोग बताते हैं कि वह अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से मुरलीगंज थाना अंतर्गत रजनी वार्ड-14 अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. उसका भाई प्रेमिका के घर से बाहर खड़ा था जबकि छोटू घर में था. तभी लड़की के परिवार वाले जग गए तो उसका भाई भाग गया. छोटू ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसका पीछा कर राजीव पेट्रोल पंप के पास उसे गोली मार दी और भाई को भी पकड़ लिया. जिसे बाद में पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गयी. इसके अलावा अन्य दो लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है.

कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक पक्ष की शिकायत का इंतजार किया जा रहा है. -राजकिशोर मंडल, थानाध्यक्ष

मृतक पर चोरी करने का आरोप: वहीं, जहां पर मृतक का शव मिला है, वहां से कुछ दूर स्थित एक मोहल्ले की महिला ने मृतक युवक पर रात में उसके घर में घुसकर पायल चोरी करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि रात के अंधेरे में वह युवक उसके घर में घुसा और उसके पैर से पायल खोलने लगा. इस दौरान उसकी नींद खुल गई और शोर-शराबा करने पर वह भाग निकला.

ये भी पढ़ें- राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ, अलग-अलग इलाकों में 2 युवक की गोली मारकर हत्या

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP