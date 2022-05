मधेपुराः बिहार के मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी (Robbery From Grocery Trader In Madhepura) से 6 लाख की लूटकांड की घटना को अंजाम दिया. वहीं, लूटपाट के बाद भागने के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. आक्रोशित ग्रामीणों (People Ruckus In Madhepura) ने अपराधी की एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया. घटना जिले के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत टिकुलिया चौक की है.

ये भी पढ़ेंः Bettiah Crime News: गल्ला व्यवसायी से 6.93 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाश फरार

बताया जाता है कि कुमारखंड प्रखंड के टिकुलिया चौक में दो बाइक पर आए चार अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी रामनरेश पौदार से हथियार के बल पर 6 लाख की लूटपाट की है. इस दौरान व्यवसायी के शोर-शराबा करने पर स्थानीय लोगों की भीड़ वहीं इकट्ठा हो गई. भीड़ को देखकर अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने खदेड़कर एक अपराधी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा बीच-बचाव भी किया गया. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 10 लाख की लूट

'हाल ही में बीते 18 मई को बेखौफ अपराधियों ने रात के करीब 9:30 बजे सीएसपी संचालक को गोली मार दी थी. जिसमें सीएसपी संचालक पिंटू मेहता की मौत हो गई. यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अपराधियों ने हमारे दुकान पर धावा बोलकर छह लाख रुपये लूट लिए. जिससे हमलोग काफी डरे हुए हैं. ये चौक बिजनेस सेंटर है. यहां कई व्यपारी हैं जो चार पैसा कमाते हैं, ऐसे में अगर लूट की घटना होती रहेगी, तो हम क्या करेंगे. यहां पर हर वक्त पुलिस की निगरानी होनी चाहिए'- किराना व्यवसायी

वहीं, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित भीड़ के चंगुल से अपराधी को छुड़ाया और उसे इलाज के लिए कुमारखंड सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों में अपराधियों के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को शांत कराके मामले की जांच में जुटी है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP