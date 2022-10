मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में पुलिस चौकीदार की हत्या (Policeman murdered in Madhepura) मामले में चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार के साथ गिरफ्तार किया. मधेपुरा एसपी राजेश कुमार (Madhepura SP Rajesh Kumar) ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में छह आरोपियों को नामजद किया गया था. जिनमें से चार की गिरफ्तारी हो गयी (Four Murder Accused Arrested In Purnea) है. फरार अन्य दो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.

यह भी पढ़ें: मधेपुरा में चौकीदार की गोली मारकर हत्या, अपराधी को पकड़ने के दौरान मारी गोली

दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी में विक्कु कुमार, अनमोल मंडल, एहसान अंसारी और बिट्टु कुमार शामिल हैं. इन गिरफ्तार अपराधी के पास से दो देसी कट्टा, चार जिंदा गोली, चार मोबाईल बरामद किए हैं. उन्होंने यह भी बताया चौकीदार हत्याकांड मामले में छह के विरुद्ध मामला सदर थाना मधेपुरा में दर्ज किया गया है. पुलिस गिरफ्त से बाहर दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है. उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"बीते 28 तारीख को मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में चौकीदार गुरुदेव पासवान की अपराधियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे. ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी. गुरुदेव पासवान के साथ एक अन्य प्रदीप पासवान भी थे. जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी. जिसके बाद छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस घटना में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया. दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है" - राजेश कुमार, मधेपुरा एसपी

सरेआम चौकीदार को बदमाश ने मारी थी गोली: 28 अक्टूबर को ड्यूटी पर तैनात चौकीदार गुरूदेव पासवान और प्रदीप पासवान ने अपनी जान का परवाह किए बैगर अपराधियों को पकड़ लिया. इस दौरान कुछ देर तक अपराधी और चौकीदार के बीच हाथापाई भी हुई. जब अपराधी को लगा कि चौकीदार के चंगुल से नहीं भाग पाएंगे तब जाकर अपराधी ने चौकीदार गुरुदेव पासवान को गोली मार दी. जिसमें उसकी मौत हो गई थी. गुरूदेव की दिनदहाड़े हत्या की घटना से पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था.