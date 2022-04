लखीसरायः बिहार के लखीसराय पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण (Union Minister Giriraj Singh On Population In India) पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या दर बेतहाशा बढ़ रही है. जिस पर नियंत्रण करना जरूरी है. वहीं बिहार में बढ़ते अपराध (Crime In Bihar) के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले 19 सालों में पति-पत्नी की सरकार में बिहार में अपराध काफी बढ़ा हुआ था और आज के परिवेश में अपराध का ग्राफ गिरा है.

'चाइना में एक मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में एक मिनट में 33 बच्चे जन्म ले रहे हैं. भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. बिहार समेत पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए. इसे धर्म और राजनीतिक के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है. इसे भारत के विकास और समरसता से जोड़कर देखना चाहिए' - गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपराध पर बोलते हुए कहा कि बिहार में पिछले 19 सालों में पति-पत्नी की सरकार में बिहार में अपराध काफी बढ़ा हुआ था और आज के परिवेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, आज बेहिचक महिलाएं रात को सड़क पर चलती नजर आती हैं, पहले लोग घर से नहीं निकलते थे. विपक्ष को इस पर सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरजेडी तो हाशिये पर आ गया था, नीतीश कुमार की वजह से वो दोबारा सत्ता में आ गए. उन्हें तो नीतीश कुमार का तमगा पहनकर घूमना चाहिए. वहीं बिहार में योगी मॉडल लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा.

दरअसल आचार संहिता उल्लंघन (Code Of Conduct Case) के एक मामले में शुक्रवार को गिरिराज सिंह लखीसराय सिविल कोर्ट में पेश हुए. जहां सुनवाई के बाद सिविल जुडिशियल जज ने 2 दिन बाद की तारीख तक की है, उस दिन इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी. उनके साथ स्थानीय नेता संजय कुमार और पत्रकार गुलशन कुमार ने भी इस मामले में कोर्ट में पेशी दी. जिले के बड़हिया में 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का एक मामला गिरिराज सिंह सहित दो अन्य लोगों पर दर्ज हुआ था. मामले पर अगली सुनवाई 2 दिन के बाद फिर से होगी.

