लखीसराय: बिहार के लखीसराय में बाइक चोरी (Bike Theft In Lakhisarai) की घटना पर लगाम लगाने के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन चोर को गिरफ्तार किया (Three bike thieves arrested in Lakhisarai) है. पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व मे एक एस.आई.टी टीम गठित की गई थी. पुलिस के सार्थक प्रयास से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की गई है. इस बात की जानकारी लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने दी.

ये भी पढ़ें- पटना में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर.. हुई जमकर पिटाई

अलग- अलग जगहों से बाइक बरामद: लखीसराय पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कबैया ओपी थाना वैभव कुमार के द्धारा गौशाला गली से चोरी के मोटर साईकिल के साथ एक चोर का गिरफ्तार किया गया है. जो कि जमुई जिला का रहने वाला है. उसका नाम नीरज कुमार है. इसी के बताये गए अनुंसधान क्रम में नीतेश कुमार ग्राम कुमार थाना सिकन्दरा से एक चोरी का मोटरसाईकिल बरामद हुई. फिर दूसरा नीरज कुमार, रामगढ़ चौक के घर के पास देवा न्यू ऑटो के पास छिपाकर रखा तीन मोटर साइकिल बरामद हुआ, तीसरा ओपी कबैया के गौशाल गली से बरामद हुई, चौधा खैरी गांव के पास से भी इसी के निशानदेही से दो मोटर साईकिल और मोहनपुर से एक मोटर साईकिल और सदर अस्पताल लखीसराय के पास रोड से एक चोरी की गई मोटर साईकिल बरामद हुई है.

"गिरफ्तार लोगों में नीरज कुमार, नीतेश कुमार और प्रिंस कुमार शामिल है. इनके पास से एक मोबाइल भी मिला है. सभी पहले से मोटर साईकिल चोरी की घटना को अंजाम देते थे. इन पर कई थानों मे मामला दर्ज है." - पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक, लखीसराय

एसआईटी का हुआ था गठन: दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर लखीसराय पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व मे एक एसआईटी गठित की गई. जिसमें कबैया ओपी वैभव कुमार, एसआई कुमार संजीव और डीआइयू टीम के सब अवर निरीक्षण शशिभूषण कुमार और सिपाही विभुति कुमार के द्धारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर नीरज कुमार पिता दुर्गा राम ग्राम गंगटी थाना सिकन्दरा जिला जमुई को हिरासत में लिया गया है. जिसके बाद ही तीन चोर को भी गिरफ्तार किया गया है और 8 मोटर साईकिल विभिन्न स्थानो से बरामद की गई. इसके अलावे एक मोबाइल भी बरामद हुआ है.