लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू (Preparations Start For 26 January) कर दी गयी हैं. वहीं कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona Virus) को देखते हुए जिला समाहरणालय के मंथना भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान राज्य सरकार के माध्यम से जारी कोरोना गाइडलाइन (Covid Guideline During Republic Day) का पालन करते हुए 26 जनवरी के कार्यक्रम करने का आदेश जारी किया गया है.

जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही कोविड-19 गाइडलाइन जारी कर दिया था. वहीं 6 जनवरी को एक नया आदेश जारी किया गया और इसमें नयी गाइडलाइन भी जारी की गयी. इस गाइडलाइन को लेकर साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी हालत में झंडोत्तोलन के समय भीड़-भाड़ न लगाया जाए. इसके साथ ही अन्य साल की तरह मिठाईयां न बांटी जाए.

मंथना भवन में हुई बैठक में सभी को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम करने को कहा गया. जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गयी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन लोगों को सम्मानित किया जाता था, उन्हें इस बार उनके घर पर ही सम्मानित करने का आदेश दिया गया है. साथ ही महादलित टोला में झंडोत्तोलन का कार्य में भी सावधानी बरतने का आदेश जारी हुआ है. बैठक के दौरान जिलाधिकारी के साथ कई वरीय अधिरकारी भी उपस्थित रहे.

