किशनगंजः बिहार के किशनगंज जिले में एसएसबी और वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है. एसएसबी और वन विभाग की टीम ने ठाकुरगंज के भातढाला पोखर के पास सांप के जहर की (Smuggling Of Snake Poisson In Kishanganj) तस्करी मामले की मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को 1.408 किलो सांप के जहर के साथ गिरफ्तार (Three Smugglers Arrested In Kishanganj) किया गया है. डिलीवरी से पहले ही SSB ने तस्करों को दबोच लिया है.

ठाकुरगंज से तीन तस्कर गिरफ्तार: बता दें कि किशनगंज जिले की भारत नेपाल सीमा से सटे ठाकुरगंज में तैनात 19 वीं बटालियन एसएसबी और किशनगंज वन विभाग के अधिकारियों ने भातढाला पोखर के पास गुप्त सूचना के आधार पर तीन तस्करों को सांप के जहर के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. जहर की अनुमानित कीमत करोड़ों रूपये में बतायी जा रही है. एसएसबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले हैं.

SSB और वन विभाग की कार्रवाई: वहीं, सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक कमांडेंट जयप्रकाश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर भातढाला के पास पहुंच कर कार्रवाई शुरू की और जैसे ही संदिग्ध तस्कर मौके पर पहुंचे तो शक के आधार पर जवानों ने घेरकर उनकी तलाशी ली और इस दौरान तरल एवं पाउडर विषैले सांप का जहर जिसका वजन 1.408 किलो था उसे जब्त किया गया है. SSB के हत्थे चढ़े नशा के सौदागरों ने पूछताछ में कई अहम खुलासा किए हैं.

किशनगंज के रहने वाले हैं सभी तस्कर: वहीं गिरफ्तार तस्करों में मो. हसनेन रजा, साकिन धुमगढ़ थाना पाठामारी. मो. निहाल रेजा ग्राम झीनाखोर थाना पोठिया, आसिर आलम, साकिन दल्लेगांव थाना पाठामारी किशनगंज का रहनेवाला बताया गया है. साथ ही उक्त तस्करों के पास से 4 मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल भी जप्त किया है।गिरफ्त में आये तस्करों को पूछताछ एव आवश्यक कार्रवाई उपरांत वन विभाग के हवाले सुपुर्द किया गया. इस ऑपरेशन में सहायक कमांडेंट के अलावे उप निरीक्षक त्रिलोक शुक्ला, वन्य क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रजनीश कुमार सहित एसएसबी जवान मुख्य रूप से शामिल थे.

