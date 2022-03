बेगूसरायः सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के लिए खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं. पुलिस को शराब पकड़ने के लिए हेलिकॉप्टर और ड्रोन सहित कई अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा (Liquor Smugglers Will Be Found By Helicopter In Bihar) रहे हैं. लेकिन लाख कोशिश के बाद भी बिहार पुलिस शराब तस्करों में अपना खौफ नहीं पैदा कर पा रही है. राजधानी पटना सहित राज्य के अलग-अलग हिस्सों में शराब तस्कर पुलिस को खदेड़ दे रहे हैं. मारपीट और उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है.

हमले में उत्पाद विभाग के 2 वाहन क्षतिग्रस्तः ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां छापेमारी करने गयी एंटी लिकर टीम पर हमला पर शराब तस्करों ने जानलेवा हमला (Attack on Anti Liquor Team In Begusarai) कर दिया. लोगों ने टीम पर रोड़े और पत्थर से हमला कर दिया. हमले में उत्पाद विभाग की 2 गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव की है. घटना के बाद कई थानों की पुलिस इलाके को घेर कर सर्च अभियान चला रही है. उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थी पीरनगर में शराब छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर जब उत्पाद पुलिस की टीम वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर हंगामा करने लगे.

शराब रखकर लोगों को फंसाने का आरोपः स्थानीय लोगों ने उत्पाद पुलिस पर शराब तस्करों से मिली भगत को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाय. ग्रामीणों ने बताया कि पीरनगर के सरपंच संजीव यादव के घर के पीछे शराब कारोबारी ने उत्पाद पुलिस की मिलीभगत से शराब की खेप को रख दिया गया. इसके बाद उत्पाद विभाग गुप्त सूचना की बात कह कर मौके पर पहुंची और छापेमारी करने लगी.

ग्रामीणों के अनुसार इस दौरान सरपंच संजीव यादव और उनके समर्थकों की ओर से पुलिस पर हमला किया गया. हमले के दौरान 2 पुलिस वाहनों को भी नुकसान हुआ है. बाद में भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया. घटना के कारण वहां काफी समय तक अफरातफरी का माहौल बना रहा.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

