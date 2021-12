किशनगंज: बिहार के किशनगंज में स्थित एक चाय बगान में चीता और बाघ दिखने (Cheetah and tiger seen in tea garden) की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक जिले के ठाकुरगंज नगर पंचायत (Cheetah seen in Thakurganj Nagar Panchayat) में स्थित पटेल टी स्टेट के चाय बागान में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने देर शाम चीता देखा. जिसके ये खबर आग की तरह फैल गई.

चाय बगान के आस पास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी. चिता दिखने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके का निरीक्षण करने के बाद माइकिंग कर इलाके के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी.

वन विभाग के स्थानीय अधिकारी बबलू कुमार ने बताया कि इलाके में चिता होने की पुष्टि हुई है. वन विभाग के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लाउडस्पीकर से माइकिंग कर सभी को सतर्क रहने की अपील की जा रही है.

