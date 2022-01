खगड़िया: बिहार के खगड़िया में अपराधियों का (Crime In Khagaria) तांडव लगातार जारी है, ताजा मामला जिले के बछौता चौक के पास की है. जहां, बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ (Firing In Khagaria by Criminals) फायरिंग की और (Youth shot dead in Khagaria) युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना की सूचना स्थानीय लोगों मोरकाही थाने की पुलिस को दी है, सूचना मिलने पर मोरकाही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का महौल है.

बता दें कि, ज्योतिष कुमार नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस दौरान कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने गोलीबारी की आवाज नहीं सुना है. मृतक युवक की पहचान बछौता वार्ड 1 के ज्योतिष कुमार के रूप में की गई है. हत्या से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल के पास से दो पिस्टल और गोली भी बरामद किया है.

बहरहाल, गोलीबारी की घटना के बाद बछौता गांव में दहशत का माहौल है. वहीं, मोरकाही थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दो पिस्टल और गोली को बरामद किया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है. गोलीबारी की घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का महौल बन गया है.

