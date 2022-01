खगड़िया: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार जारी है. ताजा मामला खगड़िया जिले (Crime In khagaria) के मानसी थाना इलाके का है. जहां, एक दिव्यांग युवती (Disabled Girl Molested In Khagaria) के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. बिजली मीटर की रीडिंग करने पहुंचे युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. दिव्यांग युवती के परिजनों ने मामले की सूचना थाने को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को (Molestation Accused Arrested In Khagaria) गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 'बदतमीज' सचिवालय थानेदार पर गिर सकती है गाज, जांच लगभग पूरी

दरअसल, जिले के मानसी थाना इलाके में बिजली मीटर रीडिंग करने पहुंचे युवक ने घर में मौजूद दिव्यांग लड़की से जबरन दुष्कर्म किया. परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया गया कि, आरोपी युवक बिजली विभाग में मीटर रीडर का काम करता है. पीड़ित युवती के परिजनों की मानें तो आरोपी घर में मीटर रीडिंग करने आया था. इसी दौरान उसने दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

वहीं, घटना की सूचना मिलने पर मानसी थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में मानसी थाना प्रभारी ने बताया कि, केस दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. दिव्यांग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है. परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को पिता ने कोर्ट परिसर के गेट पर गोलियों से भूना

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP