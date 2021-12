खगड़िया: मुफसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर एनएच 31 (Accident In Durgapur NH 31) के पास खड़ी ट्रक और गैस टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई. इस टक्कर में टैंकर के ड्राइवर की मौके पर मौत (One Died In Accident In Khagaria ) हो गयी. मृतक ड्राइवर की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत कालीचक थाना क्षेत्र के कथाल बोना कॉलोनी राजनगर निवासी अफसर अली के 39 वर्षीय पुत्र मिथुन शेख के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें- छपरा में रफ्तार का कहर: कोचिंग जा रहे छात्राओं को कार ने कुचला, एक की मौत

एनएच 31 के पास एक गैस टैंकर की टक्कर पत्थर लदे ट्रक से हो गई. घटना में गैस टैंकर डाइवर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है. जिसके शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि नेपाल से 3 गैस टैंकर वाहन, बरौनी एलपीजी गैस लोड करने जा रहे थे. तभी खगड़िया में एक चालक के साथ यह हादसा हो गया.

इसे भी पढ़ें : Saran Crime News: अमनौर में नहर किनारे फेंका युवती का शव, हत्या की आशंका

गैस टैंकर चालक के साथ बरौनी जा रहे अन्य चालक ने बताया कि, खगड़िया गंडक नदी पुल पार करते ही वे लोग एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे. बताया जा रहा है कि, 3 गैस वाहन नेपाल से बरौनी भेजा गया था. पेट्रोल पंप के आगे एक गिट्टी लदा ट्रक खड़ा था, जिसे मिथुन शेख नहीं देख सका और उसमें जोरदार टक्कर मार दी.

ये भी पढ़ें- सारण: पुलिस ने 48 घंटे में किया CSP लूट कांड का खुलासा, 4 अभियुक्तों को भेजा जेल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. साथ ही घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है. बहरहाल दोनो क्षतिग्रस्त वाहनों को एनएच से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है.

नोट: ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप