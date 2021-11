सारण(छपरा): बिहार के सारण में युवती की हत्या (Young Woman murdered in saran) से सनसनी फैल गई. अमनौर में नहर किनारे युवती का शव फेंका हुआ मिला. स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती की हत्या कर शव नहर किनारे फेंका (dead body thrown on bank of canal) गया होगा. युवती की हत्या कहीं और की गई होगी पहचान छिपाने (dead body thrown to hide identity ) के लिए शव को फेंका गया है.

छपरा के अमनौर से उत्तर गंडक बांध के पहले नहर में शुक्रवार को लोगों ने युवती का शव देखा. ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह युवती की हत्या हुई और बाद में यहां शव लाकर फेंक दिया गया. शव बरामद होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. यह लड़की कैसे और किन परिस्थितियों में यहां पहुँची और कहां की रहने वाली है इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है.

शव मिलने की जानकारी स्थानीय लोगों ने अमनौर पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जानकारी हासिल करने की कोशिश की लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है.





आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं यह इलाका काफी सुनसान है और अक्सर इस जगह पर शव मिलने की घटनाएं सामने आती रहतीं हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरी जगह पर हत्या कर यहां पर शव लाकर फेंक दिया गया है. अभी मृतिका के विषय में पुलिस कुछ भी बताने में असमर्थता जाहिर कर रही है.