खगड़िया: बिहार के खगड़िया में बेखौफ अपराधी ताबड़तोड़ आपराधिक (Crime In Khagariya) घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस एक मामले को सुलझा नहीं पाती है कि अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं. ताजा मामला पसराहा थाना इलाके की है जहां एक सीएसपी संचालक से अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 5 लाख 40 हजार रुपए लूट (Loot From CSP Operator In Khagaria) लिए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लूट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खगड़िया में CSP संचालक से लूट : दरअसल खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक से अपराधियों ने हथियार के बल पर पांच लाख चालीस हजार रुपये लूट लिए और बाइक से भाग गए. बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक अनंत कुमार गोगरी जमालपुर के एसबीआई बैंक से पांच लाख चालीस हजार रुपये निकालकर अपने घर बाबूचकला गांव जा रहे थे, इसी दौरान जमालपुर भरतखण्ड 14 नंबर रोड से गुजरने के दौरान दो बाइक सवार अपराधियों ने आगे बढकर सीएसपी संचालक के बाइक को रूकवाया और फिर हथियार दिखाकर रुपये की छीनतई कर फरार हो गया.

'5 लाख चालीस हजार रुपए लेकर आ रहे थे, जब हम लेकर यहां आए तो वो सब हल्ला किया तो हमें लगा कि दारूबाज होगा, तो हम साइड दिए की वो आगे चला जाएग, लेकिन वो आगे जाकर पिस्टल दिखकार रुपए लूट लिया. दो बाइक पर पांच अपराधी सवार थे.' - अनंत कुमार, सीएसपी संचालक