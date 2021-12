खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Youth Dies Under Suspicious Circumstances in Khagaria) हो गई और उसका शव फंदे से लटकता पाया गया. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया और मामले के जांच पड़ताल में जुट गयी है. घटना अलौली थाना क्षेत्र (Youth Dies in Alauli Police Station Area) के कामाथान गांव की है.

मृतक की पहचान चंदन साव के रूप में हुई है. बताया जाता है कि मृतक का एक महिला के साथ अवैध संबंध था. जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी. पत्नी के विरोध करने पर मृतक उसके साथ मारपीट करता था. इसको लेकर पति और पत्नी के बीच हमेशा विवाद हुआ करता था. जिससे नाराज होकर पत्नी मायके चली गयी थी.

वहीं, मृतक के पिता बाबाजी साव ने बताया कि दुश्मनी के चलते हत्या हुई है. हालांकि युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि सभी एंगल को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

