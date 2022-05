खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एक व्यक्ति का शव मिला (Dead Body Found in Khagaria) है. खगड़िया जिले के परबत्ता थाना इलाके के माधवपुर नया गांव को जोड़ने वाली सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मुकेश शाह के रूप में हुई है, जो हलवाई का काम करता था. घटना की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

एक शख्स का मिला शव: मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल (Khagaria Sadar Hospital) भेज दिया है. मिली जानकारी के अनुसार मुकेश हलवाई का काम करता था और देर रात वो अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान किसी वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई. इन दिनों खगड़िया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है. जिस वजह से आए दिन कहीं ना कहीं रोज रोड एक्सीडेंट की खबर मिलते रहती है.

खगड़िया में तेज रफ्तार का कहर: गौरतलब है कि पिछले 14 अप्रैल को बिहार के खगड़िया में एक भीषण सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौत हो (Two Died In Road Accident In Khagaria) गई थी. जबकि इस हादसे में लगभग एक दर्जन मजदूर घायल हो गए थे. घायलों का इलाज सदर अस्पताल में इलाज किया गया. मानसी थाना (Mansi Police Station) क्षेत्र के एनएच 31 पर एकनिया ढाला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर से भरी टाटा मैजिक गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दिया था. जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी.

