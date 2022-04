खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौत हो (Two Died In Road Accident In Khagaria) गई है. जबकि इस हादसे में लगभग एक दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं. घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. जिसमें एक को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया है. मानसी थाना (Mansi Police Station) क्षेत्र के एनएच 31 पर एकनिया ढाला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर से भरी टाटा मैजिक गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दिया था.

खगड़िया में सड़क हादसे में दो मजदूर की मौत: बता दें कि सड़क हादसे में टाटा मैजिक वैन पर सवार एक महिला समेत दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस दुर्घटना में एक दर्जन लोग जख्मी हो गए. जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताया जा रहा है. जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. मृतक महिला की पहचान बेलदौर थाना के तेलिहार गांव की सबिता देवी के रूप में की गई. दूसरे मजदूर की पहचान करूआ गांव के तारणी सिंह के रूप में की गई.

अनियंत्रित ट्रक ने मैजिक वैन में मारी टक्कर: घटना के संबंध में बताया गया कि सभी मजदूर पटना जिला के मोकामा टाल क्षेत्र से दलहन की फसल की कटाई कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दोरान टाटा मैजिक गाड़ी का टायर पंचर हो गया था. मैजिक वैन का सड़क किनारे टायर बदला जा रहा था. उसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से मैजिक वैन में टक्कर मार दी. जिससे गाड़ी सड़क के गड्ढे में पलट गई और घटना स्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई. टाटा मैजिक पर 15 लोग सवार थे, सभी मोकामा टाल से अपने घर बेलदौर की ओर जा रहे थे. फिलहाल मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

