कटिहार: बिहार के कटिहार में लोगों ने एक बार फिर कानून अपने हाथ में लिया है. दरअसल, बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. लोगों ने उसको पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी (Youth beaten for bike theft in Katihar) से पिटाई की. वहीं, इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने (viral video of youth Beaten in katihar) के बाद पुलिस की फजीहत होनी शुरू हो गई. इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. फिर भी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई: बता दें कि पूरा मामला जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के (Barsoi Police Station) नगर पंचायत इलाके के सिसबन्नी का है. बताया जाता है कि करणपुर इलाके से पिछले दिनों एक बाइक की चोरी हुई थी. जब चोरी की वारदात का सीसीटीवी खंगाला गया तो बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की पहचान की गई. जिसके बाद लोगों ने सिसबन्नी गांव पहुंचकर चोरी के आरोप में युवक सुमन कुमार राय को पकड़कर लिया. वहीं, पकड़े गए युवक को लोगों ने पेड़ से उल्टा लटकाकर जमकर पिटाई की. युवक रहम की भीख मांगता रहा लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी उसके बेहोश होने तक उसकी पिटाई की.

पिटाई करने वालों पर होगी कार्रवाई: वहीं, इस पूरे मामले में बारसोई एसडीपीओ प्रेमनाथ राम ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में अभी तक पुलिस के पास किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिली है. लेकिन फिर भी पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू कर दी. बरसोई एसडीपीओ ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहींं है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.

नोट- ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

