कटिहार: बिहार के कटिहार में खनन विभाग के ओएसडी (Mines and Geology Department OSD) के भाई के घर छापेमारी चल रही है. स्पेशल विजिलेंस (Special Vigilance Unit) टीम का छापा पड़ा है. पुलिस के जवान चारों ओर से घर की निगरानी कर रहे हैं और निगरानी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं.

दरअसल, पूरा मामला जिले के सहायक थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी इलाके का है जहां खनन विभाग के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के भाई के घर स्पेशल विजिलेंस टीम ने छापा मारा है. बताया जा रहा है कि खनन विभाग के ओएसडी के भाई जो कटिहार में रहते हैं. उनके घर स्पेशल विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है.

घर के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को निकलने दिया जा रहा है. पुलिस के जवान चारों ओर से घर की निगरानी कर रहे हैं और निगरानी अधिकारी कुछ भी नहीं बता रहे हैं. बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ओर से दर्ज केस के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) के ओएसडी (Raids on Mines and Geology Department OSD) मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

यह छापेमारी पटना, कटिहार, अररिया में कई स्थानों पर की जा रही है. आपको बता दें कि इन तीनों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम ने दो दिन पहले मामला दर्ज किया था. न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आज सुबह से तीनों स्थानों पर कई टीमें छापेमारी कर रही हैं.

इन तीनों के खिलाफ 13(1)(b)r/w13(2)r/w12 of PC act 1988 and 120 (B) of IPC धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी नय्यर हसनैन खान के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार इन तीनों के आवास पर छापेमारी की जा रही है.

