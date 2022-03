कटिहार: बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट (Intermediate Result of Bihar Board 2022) जारी कर दिया गया है. जिसमें कटिहार की श्रेया कुमारी ने प्रदेश में दूसरा स्थान (Shreya Kumari Became Second topper of Bihar Board) प्राप्त किया है. प्रदेश में टॉप करने पर उनके घर में खुशी का माहौल है और उनकी मां ने मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी है. इसके साथ ही आस-पड़ोस के लोग घर पर आकर श्रेया को बधाई दे रहे हैं.

बता दें कि बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे बिहार में आर्ट्स संकाय में दूसरा स्थान मिलने पर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं है. उसे इस परीक्षा में 94.02 प्रतिशत मार्क्स हासिल हुए हैं. श्रेया बताती हैं कि उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह टॉपर घोषित होंगी. उसकी मेहनत की बदौलत आज उसे यह सफलता मिली है. आगे चलकर वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनना चाहती हैं.

बता दें कि श्रेया कुमारी ने कम संसाधन में और बिना किसी ट्यूशन व कोचिंग के शानदार सफलता प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनके पिता बिजनेसमैन हैं और हरियाणा में रहते हैं जबकि उनकी मां अनिता गुप्ता गृहणी हैं. वह कटिहार में रहती हैं. श्रेया दो भाई-बहनों में छोटी हैं. वहीं, रिजल्ट आने के बाद से उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है.

गोपालगंज के संगम राज ने किया टॉप: बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी दी कि कला संकाय में गोपालगंज के संगम कुमार ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है और उन्होंने 482 अंक लाकर 96.40% अंक प्राप्त किए हैं. वहीं, वाणिज्य संकाय में पटना के बी डी कॉलेज की अंकित कुमार गुप्ता ने 473 अंक लाकर 94.60% अंक प्राप्त किए हैं और वाणिज्य संकाय के टॉपर रहे हैं. वहीं, विज्ञान संकाय में नवादा के सौरभ कुमार ने 472 अंक लाकर 94.40% के साथ प्रदेश भर में टॉप किया है.

