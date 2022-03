पूर्वी चंपारण: बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट (Intermediate Result of Bihar Board 2022) जारी कर दिया गया है. जिसमें पूर्वी चंपारण के राज रंजन ने प्रदेश में दूसरा स्थान (Raj Ranjan Became Second topper of Bihar Board) प्राप्त कर जिले का नाम रौशन किया है. इससे उनके परिजन और गांव के लोग काफी खुश हैं. राज रंजन के पिता रवि चंद्र भूषण आर्मी के इंजीनियरिंग कोर में हैं और जम्मू में तैनात हैं. वहीं, राज रंजन की मां रंजीता कुमारी हरसिद्धि प्रखंड के कोबेया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं.

ये भी पढ़ें- ई रिक्शा चालक के बेटे ने किया टॉप, कहा- पापा को रिजल्ट का पता चला तो रो पड़े

इंटर में मिला दूसरा स्थान: मैट्रिक परीक्षा 2020 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले पूर्वी चंपारण के राज रंजन ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. रिजल्ट आने के बाद उसने अपने माता-पिता और परिजनों से वीडियो कॉलिंग से बात की. राज रंजन ने मैट्रिक करने के बाद एमएम कॉलेज में बायोलॉजी साइंस में एडमिशन लिया और इंटर के फाइनल परीक्षा में राज्य में दूसरे स्थान पर रहा. राज रंजन वर्तमान में राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है. इंटर का रिजल्ट आने के बाद उसके घर में खुशियों का माहौल है.

बनना चाहता है डॉक्टर : राज रंजन की मां रंजीता कुमारी ने बताया कि उनके बेटे का सपना डॉक्टर बनने का है. इसलिए उसको नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजा है. उन्होंने बताया कि रिजल्ट आने के बाद उससे वीडियो कॉलिंग से बात हुई है. वहीं, होली की छुट्टी में घर आये राज रंजन के पिता रवि चंद्र भूषण बेटे की सफलता पर काफी खुश हैं. उन्होंने अपने बेटे की सफलता का श्रेय उसकी मां और गुरुजनों को दिया है.

ये भी पढे़ं- बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट: आर्ट्स में कटिहार की श्रेया ने लाया 94.2 फीसदी मार्क्स, जानिए कैसा रहा लड़कियों का प्रदर्शन

मैट्रिक परीक्षा में प्रदेश में मिला था सातवां स्थान: बता दें कि राज रंजन बचपन से मेधावी रहा और उसने अपनी मां के स्कूल से ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद सिमुलतला विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में 6वीं कक्षा में उसका एडमिशन हुआ. जहां से उसने मैट्रिक की परीक्षा दी और उसने मैट्रिक परीक्षा 2020 में प्रदेश में सातवां स्थान मिला. इसके बाद उसने एमएस कॉलेज में इंटरमीडिएट साइंस में नामांकन कराया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित फाइनल परीक्षा 2022 में साइंस में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP