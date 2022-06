कटिहार: बिहार के कटिहार में हैवानियत की हद हो गयी, हैवानों ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया (Molestation with Girl in Katihar) और फिर गुनाह पर नकाब डालने के लिये पीड़िता की बेरहमी से गला मरोड़ कत्ल कर डाला और शव को झाड़ियों में फेंक चलते बने. दरअसल पूरा मामला जिले के तेलता ओपी थाना क्षेत्र (Telta OP Police Station in Katihar) का है, जहां बागडोगरा गांव में झाड़ियों में खून से सने लथपथ हालत में युवती का शव बरामद हुआ. युवती की लाश की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.

युवती की लाश बरामद : पुलिस ने पीड़िता की पहचान कर ली है. बताया जा रहा है कि पीड़िता के शव पर सबसे पहली नजर स्थानीय ग्रामीणों की पड़ी जो सुबह-सबेरे अपने खेतों की ओर फसल देखने जा रहे थे. अचानक झाड़ियों में खून से लथपथ पड़े एक युवती की शव पर उनलोगों की नजर पड़ी. पीड़िता के चेहरे बुरी तरह खून से सने थे दोनों आंखे निकाल ली गई थी. और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी ने पीड़िता के साथ पहले मुंह काला किया और फिर गुनाह पर नकाब डालने के लिये बेरहमी से गला मरोड़कर कत्ल कर डाला है. और शव को स्थानीय झाड़ियों में फेंक मौके से फरार हो गए.

'पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हत्या कैसे हुई. फिलहाल मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गयी हैं.' - प्रेमनाथ राम, बारसोई डीएसपी

