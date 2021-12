कैमूर: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban in bihar) है. इसके बावजूद शराब पीने और बेचने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है. पुलिस शराब को लेकर सख्त और चौकस है. शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पुलिस कमर कस चुकी है. कैमूर में पुलिस ने 3 शराब कारोबारी (Three Liquor Merchants Arrest in Kaimur) को गिरफ्तार किया है. दो लोगों को पुलिस ने नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 3 लोग शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं. जबकि दो लोग नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं. एक शराब कारोबारी मौके से भागने में कामयाब हो गया. इससे जुड़ी जानकारी देते हुए चैनपुर थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह ने बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पतेरी के निवासी राजू नाई पिता मृत्युंजय नई एवं बबलू साह, पिता ज्ञानचंद साह, नशे में आने-जाने वाले लोगों के साथ झगड़ा कर रहे थे.

सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जब मौके पर पहुंचकर पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ करने लगी तो दोनों नशे में पाए गए. चैनपुर थाना लाने के उपरांत मेडिकल जांच करवाने पर दोनों लोग शराब के नशे में पाए गए. शराब खरीदने से संबंधित जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हाटा के निवासी प्रिंस केसरी पिता स्वर्गीय राजकुमार केसरी के यहां से उनके द्वारा शराब खरीदा गया है.

'मिली सूचना पर पुलिस हाटा बाजार स्थित प्रिंस केसरी के घर में छापेमारी की तो मौके से प्रिंस केसरी भागने में कामयाब हो गया. कमरे में तलाशी लिए जाने के दौरान शराब कारोबार में सहयोग करने वाले अजय कुमार जायसवाल पिता स्वर्गीय रमेश प्रसाद जायसवाल एवं विकास गौड़, पिता जोखू गौड़ को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. प्रिंस केशरी के घर में जांच की गई तो एक पल्सर मोटरसाइकिल पर झोले में से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई. शराब बरामद करते हुए मौके पर से अजय कुमार जायसवाल एवं विकास गौड़ को गिरफ्तार करके चैनपुर थाना लाया गया.' - उदय भानु सिंह, चैनपुर थानाध्यक्ष

वहीं, एक अन्य सूचना पर ग्राम खरिगांवा में पुलिस ने छापेमारी करते हुए शिवजतन पटेल पिता खेदू पटेल के यहां से शराब बरामद किया. गिरफ्तार सभी शराब कारोबारियों के ऊपर प्रतिबंधित शराब बिक्री भंडारण एवं तस्करी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं, शराब के नशे में राजू नाई एवं बबलू साह के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर सभी लोगों को मेडिकल जांच के उपरांत भभुआ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

