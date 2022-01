कैमूरः बिहार में फैले कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) को लेकर सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर है. बिहार सरकार ने महामारी को लेकर जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं लगने देना है. इसी आदेश के आलोक में भभुआ के अखलासपुर (Police Action Regarding Corona In Kaimur) में लगे मेला स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की और वहां लगी भीड़ को हटाया. ताकि जिला में कोरोना विस्फोट न हो जाए.

मेले की जानकारी होने के बाद भभुआ पुलिस तुरंत अखलासपुर पहुंची और मेला स्थल को खाली कराया. क्योंकि इस मेले में हजारों के संख्या में लोग आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट का कारण हो सकता था. वहीं, इस बार मेला नहीं लगने से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है.

आपको बता दें कि भभुआ के अखलासपुर में सदियों से मेला लगता था, जो कि इस बार जिला में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नहीं लगने दिया गया. जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जो जरा सा भी चूक नहीं होने देना चाहता. बता दें कि कैमूर जिला में अब तक 255 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसको दखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.







पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है. रोज मिलने वाले आंकड़े डरा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 6393 नए मामले मिले हैं. इन मामलों के साथ ही बिहार में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,374 हो गई है. गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सूबे में 6413 नए संक्रमित मिले थे. इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28659 तक पहुंचा था लेकिन अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 30 हजार के पार कर गई थी.

