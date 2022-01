बक्सर: बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या (Number of Corona Infected in Bihar) में लगातार इजाफा हो रहा है. रोजाना हजारों लोग कोरोना संक्रमित पाये जा रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने कई तरह पाबंदियां लगायी हैं. बक्सर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते हुए मकर संक्रांति के मौके पर बक्सर रामरेखा घाट पर पुण्य स्नान (Holy Bath at Ramrekha Ghat in Buxar) पर रोक लगा दी गयी है. मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान (holy bath on makar sankranti) के लिए यहां सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी लोग आते हैं.

ये भी पढ़ें: मंदिर नहीं.. बक्सर के ऐतिहासिक किला स्थित बारूद घर की हुई सफाई, अफवाह ना फैलाएं: ADJ बक्सर

यहां जुटने वाली भीड़ को देखते हुए स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ईटीवी भारत ने इस बारे में पूरी जानकारी ली. चूंकि बक्सर के जिलाधिकारी कोविड पॉजिटिव हो गये थे. पुलिस अधीक्षक सेल्फ आइसोलेशन में हैं. ऐसे में एसडीएम और एसडीओ से ईटीवी भारत ने बक्सर में मकर संक्रांति के आयोजन और गंगा स्नान पर विशेष बात की. बक्सर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम कहा कि इसके लिए जितने भी सीमावर्ती थाना हैं, सबको निर्देश दे दिया गया कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको समझा कर वापस कर देना है. यहां भीड़ नहीं करना है. इसके लिए बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. शहर के मुख्य एंट्री प्वाइंट पर ऐसी गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की गई है.

वहीं, इस बाबत बक्सर एसडीएम धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि बक्सर का पौराणिक महत्व है. यहां प्राय: सभी आयोजनों में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा रहती है. इस बार की स्थिति अलग है, लोग भी इस बात को समझ रहें हैं. हम लोगों ने ना सिर्फ धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई है, बल्कि सरकारी गाइडलाइन है. सभी धार्मिक स्थल बंद हैं. धार्मिक आयोजनों पर रोक है. उसके अनुसार मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.

मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन पर रोक है. लोग भी पहले से ज्यादा ज्यादा सचेत हैं. हम लोगों ने भी जो रोक लगाने का आदेश है, उसे अपने सीमावर्ती जिलों के साथ साझा किया है. थानों को अलर्ट पर रखा गया है. श्रद्धालुओं को समझाकर लौटा देना है. पिछले करीब 1 सप्ताह से हम लोग इन तैयारियों में लगे हुए हैं. मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए. लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं. लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसीलिए रोक लगाई गई है.

कोविड संक्रमण की बात पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है. बक्सर में भी आंकड़ा 200 को पार कर गया है. अच्छी बात यह है कि स्थिति नियंत्रण में है. पिछली बार की तुलना में हमारा तंत्र ज्यादा तैयार और मजबूत है. हमारा पूरा स्वास्थ्य तंत्र, प्रशासनिक महकमा पहले के अनुभवों से ज्यादा समृद्ध हुआ है. हमारे पास तैयारी पूरी है. ऐसे में ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि कोविड महामारी के इस भयानक संक्रमण को देखते हुए घर पर ही रहें. घर पर स्नान कर पर्व मनाएं. यही आपके, समाज के और राष्ट्र के हित में होगा.

ये भी पढ़ें: ईटीवी भारत से बोले बक्सर जेल अधीक्षक- कारागार में आने और छूटने के बाद भी होगा कैदियों का कोविड टेस्ट

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP