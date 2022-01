कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में कुदरा ओवर ब्रिज के नीचे तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग को टक्कर (Bike Rider Hit Old Man in Kaimur) मार दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत (Old Man Dies During Treatment in Kaimur) हो गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया.

घटना के संबंध में मृतक के भांजे कुदरा निवासी मदन साह ने बताया कि 2 दिन पहले वह अपनी बहन से मिलने कुदरा आए हुए थे. रविवार को सुबह वह अपने घर जा रहे थे, तभी कुदरा ओवर ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक चालक वहां से भागने में सफल रहा.

वहीं, बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

