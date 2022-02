कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज (Double Dose of Corona Vaccine) लेने पर हेलमेट दिया जा रहा है. आज भभुआ शहर के एकता चौक पर हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में 18 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर वाले युवाओं को जो कोविड 19 वैक्सीनेशन का डबल डोज ले लिए हैं. उनको निशुल्क हेलमेट दिया गया. एकता चौक पर वैक्सीनेशन कैंप में भभुआ एसडीएम प्रियरंजन राजु, नगर सभापति जैनेंद्र कुमार, आर्य समाजसेवी बिरजू पटेल, हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार (Helmet Man Raghavendra kumar) के द्वारा 18 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर वाले युवाओं के बीच निशुल्क हेलमेट बांटा गया.

भभुआ एसडीएम प्रियरंजन राजू ने जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि हेलमेट लगाकर ही सड़कों पर चलना चाहिए. ताकि, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें. नगर परिषद सभापति जैनेंद्र कुमार आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के युवाओं को जागरूक करने के लिए यह हेलमेट दिया जा रहा है. सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जो हेलमेट का 1000 रुपए चालान काटा जाता है. उसमें से 300 रुपए का चालान काटकर 700 रूपए का हेलमेट उपलब्ध करा दे ताकि सड़क पर चल रहे युवा हेलमेट लगाकर चलेंगे तो सुरक्षित रह सकते हैं.

'अभी बिहार में 4 हजार युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. युवाओं के बीच में हेलमेट वितरण किया जा रहा है. लक्ष्य के अनुसार 12 हजार बिहार में हेमलेट का वितरण करना है. वहीं, भभुआ में 50 से 60 युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जहां उनके बीच हेलमेट वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही युवाओं को हेलमेट लगाकर चलने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है ताकि प्रतिदिन दुर्घटना में हो रही मौत से बचाव हो सके.' - राघवेंद्र कुमार, हेलमेट मैन

बता दें कि बिहार के कैमूर में युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के लिए अनोखी पहल (Free Helmet For Youth On Corona Vaccination In Kaimur) की जा रही है. इसके तहत 12 फरवरी (शनिवार) को दोपहर 12 बजे भभुआ शहर के एकता चौक पर वैक्सीन लेने वाले युवाओं को फ्री में हेलमेट उपहार स्वरूप दिया जा रहा है.

