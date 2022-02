कैमूर-(भभुआ):- बिहार के कैमूर जिले से एक अजीबो-गरीब (Strange Incident In Kaimur ) मामला सामने आया है. जहां, मोहनिया इलाके में नीम के पेड़ से निकल रहे झाग जैसे सफेद चीज को देखकर ग्रामीणों ने इसे दूध की धारा (Claim Of Milk Coming Out From Tree In Kaimur) निकलने का दावा किया है. घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी है. वहीं लोगों ने इस पेड़ की पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया है और अगरबत्ती जलाकर लोग पेड़ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं.

बता दें कि, मोहनिया थाना क्षेत्र के मुजान गांव में नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना का ग्रामीणों ने दावा करते हुए बताया कि, पिछले तीन चार दिन से इस नीम के पेड़ से दूध गिर रहा था लेकिन शुक्रवार को पेड़ से दूध की धारा बहने लगी जिसे देखकर वहां खेल रहे बच्चों ने अपने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद गांव में नीम के पेड़ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और ये खबर आग की तरह आसपास के गांव तक फैल गई है.

वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण भी पेड़ से दूध निकलने की घटना को देखकर चौंक गए हैं. ग्रामीण इस घटना को चमत्कार मान रहे हैं. यही नहीं इस नजारा को देखकर ग्रामीणों नीम के पेड़ में अगरबत्ती जलाकर पूजा भी शुरू कर दिया है और चढ़ावा भी चढ़ाने लगे हैं. पेड़ से दूध निकलने की बात लोगों में तेजी से फैल रही है. लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर पेड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

फिलहाल, ये अंधविश्वास है या फिर इस में कोई सच्चाई है, ये पूरी तरह से जांच का विषय है. पेड़ से निकलने वाला पदार्थ दूध ही है या फिर कुछ अन्य चीज है. इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच करने की अपील की है. फिलहाल ग्रामीण नीम के पेड़ से निकलने वाले पदार्थ को छू नहीं रहे हैं बस दूर से ही देख रहे हैं.

