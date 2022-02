कैमूरः बिहार के कैमूर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जहां दुर्गावती थाने की पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम (UP STF Team) ने एक ट्रक से 6 क्विंटल 68 किलो गांजा बरामद किया. जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है. इस दौरान 5 तस्करों (Five Smugglers Arrested With Hemp In Kaimur) को भी गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से पुलिस ने 7 मोबाइल, एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया.





बताते चलें कि यह कार्रवाई यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में की गई. बताया जाता है कि तस्कर उड़ीसा से डीसीएम ट्रक के अंदर अदरक की आड़ में 6 क्विंटल 68 किलो गांजा छुपाकर ला रहे थे. जिसकी डील कैमूर के दुर्गावती स्थित एक होटल पर करने वाले थे. लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ तस्करों को धर दबोचा.





वहीं, जब्त गांजा की कीमत लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपये की बताई जा रही है. गिरफ्तार तस्करों में पहला मोहनिया थाना क्षेत्र के दादर गांव निवासी प्रदीप कुमार, दूसरा रांची जिले के नामकोम थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी योगेश तिर्की तीसरा दया निधि कुमुडा, गांव बंधपोड़ा थाना मचकुंडा जिला कोड़ापुत उड़ीसा और चौथा व पांचवा तस्कर धीरज कुमार , नकुल कुमार दोनो गांव हरनाथ कुंडी थाना गजराजगंज जिला भोजपुर आरा का बताया जा रहा है.



इस संबंध में मोहनिया डीएसपी फैज अहमद खान ने बताया कि यूपी एसटीएफ टीम द्वारा कैमूर पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई थी कि कर्मनाशा के पास सरहिंद होटल पर गांजे की डील होने वाली है. जिसके बाद उनके नेतृत्व में एसएचओ मोहनियां व दुर्गावती एसएचओ पुलिस बल की टीम और यूपी एसटीएफ मौके पर पहुंची. जहां एसटीएफ की निशानदेही पर स्कार्पियो और डीसीएम ट्रक मैं बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके बाद जब्त डीसीएम ट्रक की तलाशी ली गई तो 6 क्विंटल 68 किलो गांजा भी बरामद किया गया. वहीं, मौके से सारा सामान जब्त कर सभी को थाने लाया गया. जिसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.



