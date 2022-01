औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में नशे के खिलाफ अभियान (Campaign Against Drugs In Aurangabad) चलाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में जिले की पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की है. सीमेंट ढ़ोने वाले एक टैंकर से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंका गया है. वहीं चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया.

ये भी पढ़ें-बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 31 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार

एसपी कांतेश कुमार मिश्रा (Aurangabad SP Kantesh Kumar Mishra) ने बताया कि मदनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सीमेंट ढोने वाले टैंकर में गांजा छिपाकर उड़ीसा से मदनपुर होते हुए आरा ले जाया जा रहा है और वह कुछ ही देर में मदनपुर पार करने वाला है. सूचना की पुष्टि होते ही इसकी जानकारी उन्हें दी गई.

देखें वीडियो

जिसके बाद एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया और सीमेंट ढोने वाले टैंकर को तलाशी के लिए रोका गया. इसी दौरान सघन जांच अभियान को देखते हुए गाड़ी का चालक और उपचालक गाड़ी में अपना मोबाइल छोड़कर भीड़ का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया. एसपी ने बताया कि टैंकर का तलाशी लेने पर उसके विशेष ठिकाने से 111 पैकेट गांजा बरामद किया गया. टैंकर को जब्त कर पुलिस उसे थाने ले आई.

टैंकर से बरामद गांजे का कुल वजन करीब पांच क्विंटल 79 किलोग्राम है. उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम में लगे सभी पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा. इस अभियान के दौरान 111 पैकेट गांजा बरामद करते हुए दो मोबाइल भी जप्त किया गया है. इस छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष संजय कुमार, सिपाही प्रेम पासवान, रोहित पासवान, संतोष कुमार, चालक राकेश कुमार गुप्ता शामिल थे.

ये भी पढ़ें-किशनगंज में 600 KG गांजा जब्त, कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP