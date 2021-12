कैमूरः बिहार पुलिस ने कैमूर के अखिलेश कुमार पाल हत्याकांड (Akhilesh Pal Murder Case) को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. इस मामले में एक महिला समेत छह लोग गिरफ्तार (6 Arrested in Murder Case) किय गये हैं. पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (Youth Murdered in love Affair At Kaimur) की गई है. सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

26 वर्षिय अखिलेश कुमार पाल रोहतास जिला स्थित चेनारी थाना क्षेत्र के लांझी गांव निवासी महेंद्र पाल का पुत्र था. वह कैमूर से लापता हो गया था. 24 दिसंबर को परिजनों ने करमचट थाने में मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के आधार पर कैमूर एसपी ने मामले में भभुआ एसडीपीओ सुनीता कुमारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था.

प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या

इसी बीच 24 दिसंबर को निसीजा गांव के समीप दुर्गावती नदी के किनारे पुलिस ने झाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को सदर अस्पताल में रख दिया था. अज्ञात शव की सूचना पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और अखिलेश कुमार पाल को पहचाना. पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया.

वहीं, मृतक के मोबाइल पर अंतिम कॉल के आधार पर मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया. प्रेस वार्ता के दौरान भभुआ एसडीपीओ सुनीता कुमारी ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मृतक का आरोपी राजेश राम की पत्नी पूनम देवी से प्रेम संबंध था. यह संबंध करीबन 6 माह से था जब राजेश शराब तस्करी के मामले में जेल गया था. जेल से आने के बाद राजेश राम को इस मामले का पता चला. इसके बाद राजेश राम ने अपनी पत्नी के साथ हत्या की साजिश रची. महिला ने फोन कर अखिलेश कुमार पाल को घर बुलाया. उसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया. मृतक के लास्ट मोबाइल कॉल के आधार पर सभी आरोपी पकड़े गये. हत्या में उपयोग की गई लाठी, विकेट और मृतक का मोबाइल आरोपियों के पास से बरामद किया गया है.

एसडीपीओ ने आगे बताया कि पुलिस टीम ने पूनम देवी को उसके घर से गिरफ्तार किया. महिला ने अपराध को स्वीकार किया और हत्या की पूरी कहानी बतायी. महिला ने बताया कि अपने पति राजेश राम ने अपने साथी कमलेश राम, मनीष कुमार, निरंजन राम और सूरज कुमार के साथ मिलकर हत्या की थी.

हत्या में अखिलेश कुमार पाल को लाठी डंडे तथा क्रिकेट के विकेट से मारकर बेहोश कर दिया गया. इसके बाद उसके गले में गमछा लपेटकर हत्या कर दी गई. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था. एसडीपीओ सुनीता कुमारी ने बताया कि मामले में करमचट थाना अध्यक्ष के साथ जितने भी पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, सभी को पुरस्कृत किया जाएगा.

