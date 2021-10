पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले (Crime in Purnea) में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या (Murder of A Young Man in Purnea) करने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या प्रेम प्रसंग मामले में हुई है. हत्या लड़की के परिजन द्वारा किया गया है. लड़के का लड़की से पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. घटना की जानकारी के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए सदर अस्पताल (Sadar Hospital in Purnea) भेज दिया है.

दरअसल, पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के जेल चौक निवासी राकेश कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक की मौत के बाद उसके परिजन का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या पीट-पीटकर प्रेम प्रसंग मामले में कर दी गई है. वहीं, जिस लड़की से राकेश का पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह भी राकेश के घर के बगल में रहती है.

मृतक राकेश की मां का कहना है कि- 'कल देर रात राकेश को लड़की के परिजन द्वारा पीट-पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. फोन से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि उसके बेटे की मौत हो गई है. वह सदर अस्पताल में है.'

राकेश के परिवार वाले पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र में रहते हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार वाले पूर्णिया सदर अस्पताल आए. राकेश को मृत पाया. उनका आरोप है कि 5 सालों से राकेश का लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मौत के जिम्मेदार लड़की के परिवार वाले हैं. परिवार वाले नहीं चाहते थे कि राकेश उनकी बेटी के साथ मिले-जुले. इसके पहले भी लड़की के परिवार वाले राकेश के साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे चुके थे.

