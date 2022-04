जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में (Crime In Jehanabad) एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आयी है. गुरुवार को ओकरी ओपी के जलालपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर भतीजे ने अपनी चाची और चचेरे भाई को गोली मार (Two People Shot In Jehanabad) दी. जिसके बाद आनन-फानन में दोनों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. वहीं, स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: नींबू के लिए कत्ल ! सास-ननदों ने मिलकर घोंट दिया बहू का गला

जलालपुर गांव में फायरिंग: घायल महिला की पहचान 40 वर्षीय सुनीता देवी और युवक की पहचान 21 वर्षीय विपिन कुमार के रूप में की गई है. दरअसल मामला ओकरी ओपी के जलालपुर गांव की है. बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही एक रास्ता को लेकर दो चचेरे भाइयों में विवाद चला रहा था. गुरुवार को विपिन कुमार और उसकी मां गली रखे कचड़ा को साफ कर रहे थे. इसी को लेकर विपिन की उसके चचेरे भाई से विवाद शुरू हो गया. जिसके बाद उसका चचेरा भाई सत्यम कुमार अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें विपिन और उसके मां को गोली लग गई.

घायल मां-बेटा पीएमसीएच में भर्ती: वहीं, गोली लगने के बाद दोनों को आनन-फानन में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. इस गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. जिले में लगातार छोटी-छोटी बातों पर फायरिंग की घटना सामने आ रही है.

ये भी पढ़ें: पटना सिटी में अपराधी बेखौफ, युवक को सिर में गोली मारकर हत्या

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP