जहानाबाद: बिहार में मारपीट की घटनाएं (Violence Incident In Bihar) इन दिनों बढ़ गई है. कभी जमीन विवाद को लेकर तो कभी आपसी विवाद को लेकर. इसी कड़ी में रविवार को जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके में दो भाइयों के बीच मारपीट (Fight Between Two Brothers In Jehanabad) हो गई. इस घटना में एक पक्ष के एक भाई और उसकी बहू घायल हो गई. जिसका इलाज घोसी पीएचसी केंद्र में कराया गया है.

घटना के संबंध में पीड़ित अवधेश साव ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 9 बजे घर के पास नाली सफाई को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों भाइयों में मारपीट शुरू हो गई. पीड़ित ने बताया कि उसका भाई और भगीना लाठी डंडे से उसपर हमला कर दिया. वहीं उसके बहू पर भी दोनों ने हमला कर दिया. जिससे दोनों गंभीर रुप से घालय हो गये.

पीड़ित ने इस घटना को लेकरल घोसी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. आवेदन देने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मारपीट का कारण क्या है.

