जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद सुलझाने गयी पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला (Attack on Police in Jehanabad) कर दिया. जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार (Miscreants Arrest in Jehanabad) किया गया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद के शहीद भगत सिंह नगर में काफी दिनों से एक जमीन का विवाद चल आ रहा था. उसी जमीन विवाद को सुलझाने के लिए नगर थाना में पदस्थापित दारोगा बलबीर सिंह अपने दल-बल के साथ घटना स्थल पर गए थे. घटना स्थल पर बातचीत के दौरान हंगामा होने लगा और मामला गंभीर हो गया. बात बढ़ने पर उपद्रवियों ने मामले को सुलझाने गई पुलिस से उलझ गई. इसके बाद नगर थाने की पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. जिसमें दो पुलिसकर्मियों को हल्की चोट लगी है.

वहीं, हमले के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. साथ ही घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है.

