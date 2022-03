नालंदा: बिहार के नालंदा में अवैध खनन (Illegal Mining in Nalanda) की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम को देखकर भाग रहे एक युवक की नदी में डूबने से मौत (Youth Dies Due to Drowning in Nalanda) हो गयी. जिससे गुस्साये ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये और उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयी. वहीं, पुलिस पर हमले की सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. घटना गिरियक थाना क्षेत्र के घोड़ा कटोरा की बतायी जा रही है.

ये भी पढ़ें- नालंदा में युवक की हत्या कर शव घर के दरवाजे पर फेंका, गांव में तनाव

जानकारी के मुताबिक गिरियक थाने की पुलिस को घोड़ा कटोरा में अवैध बालू खनन की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम खनन स्थल पर छापेमारी करने पहुंची. पुलिस को आता देख नदी में कूदकर भाग रहे एक युवक की डूबने से मौत हो गयी. जिससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस घटना में पुलिस के कई जवान घायल हो गये और उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयी. मृतक की पहचान गिरियक निवासी चनिरका यादव के 32 वर्षीय पुत्र सकल देव यादव उर्फ गेंडा यादव के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें- Gopalganj Horror Killing Case: मां के सामने 'लाडली' की गला रेतकर हत्या, प्रेमी से शादी करना चाहती थी किरण

वहीं, पुलिस पर हमले की सूचना मिलने पर राजगीर एसडीओ अनिता सिंहा, एसडीपीओ प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनात की गई है. राजगीर थाना प्रभारी दीपक कुमार, कतरीसराय थाना प्रभारी शरद रंजन और अतिरिक्त बल को बुलाया गया है. मृतक के आश्रितों को प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है. घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP