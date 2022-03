जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में प्रशासन अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा (Action on encroachers in Jehanabad) कसता नजर आ रहा है. इसी क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अंचल अधिकारी संजय कुमार और नगर थाने कि पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई की गयी. जिसमें पटना-गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 पर दरधा नदीं के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़कर (Illegal shops Broken in Jehanabad) जिला परिषद के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा.

ये भी पढ़ें- फ्लैट पर अवैध कब्जा करने पहुंचे जेडीयू MLA गोपाल मंडल को लोगों ने बनाया बंधक, पुलिस ने छुड़ाया

गौरतलब है कि पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग पर जहानाबाद दरधा नदी पर नए पुल के निर्माण के बाद अवैध रूप से दोनों तरफ कब्जा करके कुछ लोगों ने दुकान बना लिया था. इन दुकानों की वजह से लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही थी. जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण कारियों को अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया था. इसके बाद भी अतिक्रमण कारियों के द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश की अवहेलना की गयी. इसके बाद डीएम के निर्देश पर आज दुकानों को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया.

ये भी पढ़ें- ..हां तो बाबू भैया किए हैं अतिक्रमण तो हो जाइये ALERT, चलने वाला है बुलडोजर

इस मामले में सदर अंचल अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमण कारियों को बार-बार जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजकर अवैध कब्जा हटाने को कहा गया था. इसके बाबजूद भी इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करके बनायी गयी दुकान नहीं तोड़ी जा रही थी. डीएम के निर्देश पर आज अवैध रूप से बनी सभी दुकानों की तोड़ा गया है. अब जल्द ही नए पुलों पर लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी. इससे शहर में लग रहे जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP