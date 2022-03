जमुई: बिहार के जमुई जिलान्तर्गत गिद्धौर प्रखंड में बरनार नदी में स्न्नान करते समय एक किशोर डूब गया (Teenager Drowned in Barnar River). जिससे उसकी मौत हो गयी. इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने गिद्धौर कोल्हुआ-बाईपास मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और वरीय अधिकारियों को बुलाने और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. वहीं, पुलिस की गाड़ी को देखकर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव (Villagers Pelted Stones on Police in Jamui) कर दिया. जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया और पुलिस वाले किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे.

जानकारी के मुताबिक, कोल्हुआ पंचायत अंतर्गत बरनार नदी के बंदोबस्त घाट से बालू उठाव नदी में बने गड्ढे में डूब जाने से किशोर की मौत हो गयी. बताया जा रहा है कि कोल्हुआ गांव निवासी गिरीश राम का पुत्र राहुल कुमार अपने चार साथियों के साथ कोल्हुआ के बरनार नदी स्नान करने गया था. घाट पर गड्ढे में नहाने के दौरान उसका पैर फंस गया और डूबने से उसकी मौत हो गयी.

पुलिस पर पथराव की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवाया. वहीं, घटना कि सूचना मिलने पर गिद्धौर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार और अंचल अधिकारी रीता कुमारी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को हर संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया.

