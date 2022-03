पटना: बिहार में किन्‍नरों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब किन्नर समुदाय के लोगों की बिहार पुलिस में (Recruitment Of Transgender In Bihar Police) सीधी बहाली होगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है. बिहार पुलिस के आगामी नियुक्ति के चरणों में 51 किन्नरों की सीधी नियुक्ति हो सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर (Reservation Of Transgenders In Bihar Police) ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूची(2) में शामिल किया है. इस बैठक में गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद थे.

बिहार में ट्रांसजेंडर बनेंगे दारोगा और सिपाही: सिपाही के लिए 41 और दारोगा के लिए 10 ट्रांसजेंडरों को मौका मिलेगा. सिपाही और दारोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से किन्नर समुदाय के लोगों में काफी खुशी है. किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की इस पहल की किन्नरों ने सराहना की है.

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की बैठक में फैसला: हालांकि, योग्य ट्रांसजेंडर नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा. बैठक के बाद इसकी अनुशंसा की गई है. सरकारी नियुक्ति में किन्नरों को आरक्षण देने के मुद्दे पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी (Chief Secretary Amir Subhani) की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है.

