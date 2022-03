भागलपुर: बिहार के भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत (Suspected Death of 5 People in Bhagalpur) हुई है. वहीं, दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. जहरीली शराब पीने से मौत (Death Due to Poisonous Liquor) की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. ये मामला जिले के अलग-अलग थानों का है.

5 लोगों की संदिग्ध मौत: जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उनमें सबौर थाना क्षेत्र के कुंदन झा, लोदीपुर थाना क्षेत्र के किशोर यादव, नवीन यादव, बबरगंज थाना क्षेत्र के रितेश कुमार और सजौर थाना के निजी चालक अविनाश शामिल है. वहीं, इस घटना के बाद थानाध्यक्ष एसआई महाश्वेता सिन्हा ने मायागंज अस्पताल का दौरा किया और मामले की जानकारी ली.

जांच में जुटा प्रशासन: बताया जा रहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने प्रशासन से मामले को छिपाने के उद्देश्य से कुछ लोगों के शव का दाह संस्कार भी करा चुके हैं. तेजी से भागलपुर में फैल रही इस बात की जांच को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने मामले की जांच को एडीएम और एसडीएम को मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएच अस्पताल भेजा है.

