जमुईः जिले में जिला प्रशासन के आदेश पर बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों को पकड़कर फाइन (fine on not wearing helmet in jamui)वसूलने का आदेश दिया गया है. जमुई पुलिस लोगों को यातायात नियम के बारे में जागरूक करने की जगह पीटने लगी. बीच सड़क पर चलती स्कूटी से धक्का देकर लोगों को गिरा (Scooty Rider was Pushed Down by Police in Jamui) रही है. जमुई में स्कूटी सवार यात्रियों को धक्का देकर गिराने का एक वीडियो सामने आया है. इस मामले में छीछालेदर होने के बाद शनिवार काे जमुई पुलिस ने गांधीगीरी का रास्ता अपनाया.

हेलमेट पहनने की अपीलः मेगा ड्राइव के तीसरे दिन जिला प्रशासन ने गांधीगीरी दिखाते हुए बिना हेलमेट पहने घूम रहे बाइक चालकों को गुलाब का फूल और गुलदस्ता देकर उनसे हेलमेट पहनने (Appeal to wear helmet by giving Flowers) की अपील की. बिना हेलमेट के वाहन चला रहे चालकों को रोककर सदर एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार, एसडीओ अभय तिवारी, मुख्यालय डीएसपी अभिषेक सिंह और जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार अनुज ने गुलाब फूल और गुलदस्ता देकर उनसे हेलमेट पहनने की अपील की.

दो दिन तक जुर्माना वसूलाः सख्ती के बाद तीसरे दिन जिला प्रशासन के इस रूप को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं. लोग हेलमेट पहनने का संकल्प भी ले रहे हैं. बता दें कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने को लेकर जिला प्रशासन ने 13 अक्टूबर से मेगा ड्राइव चलाया है. बिना हेलमेट के वाहन चला रहे चालकों से पहले दिन 3 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना (fine on not wearing helmet in jamui )वसूला गया, जबकि दूसरे दिन एक लाख 25 हजार रुपये वसूले गये थे.