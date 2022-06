जमुई: बिहार के जमुई में अपराधियों का तांडव (Criminals in Jamui) देखने को मिला है. जिले के झाझा थाना (Jhajha police station) क्षेत्र में लोहा व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूटपाट हुई है. पीड़ित कारोबारी देवघर से लोहा की खरीदारी करने पिकअप से जा रहा था. बीच रास्ते में हथियार से लैस अपराधियों ने व्यवसायी से तीन लाख रुपये और मोबाइल लूटकर (Loot of rupee and Mobile in jamui) बाइक से फरार हो गये. पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाने में पिकअप चालक पर भी संदेह करते हुए और तीन अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मामला मनिकबथान गांव के समीप जमुनाटांड़ के पास का है.

नकाबपोश अपराधियों ने व्यवसायी से पैसे लूटे: बता दें, जमुई से लोहा खरीदने के लिए देवघर जाते समय जमुना टांड़ गांव के पास हथियार से लैस नकाबपोश तीन अपराधियों ने व्यवसायी से तीन लाख डेढ़ हजार रखे बैग और मोबाइल लूट (Crime in Jamui) लिया. उसके साथ ही विरोध करने पर व्यवसायी की पिटाई भी कर दी. उसके बाद तीनों अपराधी व्यवसायी और पिकअप चालक को बांधकर फरार हो गये. वहीं पीड़ित व्यवसायी ने नजदीकी थाने में पिकअप वाहन चालक सहित अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कराया है.

पिकअप से लोहा खरीदने देवघर जाते वक्त पैसे छीने: लोहा व्यापारी ने अपनी पहचान पंचानंद वर्णवाल के रूप में बताया है. पुलिस को बताया कि शनिवार की दोपहर में भाड़े पर लिए गये एक पिकअप वाहन से लोहा खरीदने के लिए देवघर के लिए निकले. मेरे पास लोहे की खरीदारी करने के लिए कुल तीन लाख पंद्रह सौ रुपये थे. जब पिकअप वाहन जमुना टांड़ गांव के पास पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए तीन नकाबपोश अपराधियों ने गाड़ी को रुकवाया और हमसे सारे रुपये मांगे. जब हमने रुपये देने से मना किया तो मेरी पिटाई शुरू कर दी. मोबाइल भी छीन लिया, फिर हथियार दिखाते हुए पैसे छीनकर दोनों को बंधक बनाकर गाड़ी में छोड़ दिया और बाइक से फरार हो गये.ॉ

थाने में शिकायत दर्ज कराई: इस बात की भनक जब गांव वालों को लगी, तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे. लोहा व्यवसायी को गांव वालों ने पिकअप से निकाला फिर नजदीकी थाना में पिकअप वाहन के चालक पर संदेह के कारण और उन अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. वहीं व्यवसायी ने बताया कि कई दिनों से रोजगार के लिए लोहा खरीदने देवघर जाते थे. कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है. सिर्फ पिकअप चालक को ही मालूम था कि मैं आज लोहे की खरीदारी करने देवघर जा रहा हूं. वहीं थानाध्यक्ष राजेश शरण ने मामले की जांच शुरू कर दी है.





