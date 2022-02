जमुईः स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनके निधन के बाद दो दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित (National mourning on death of Lata Mangeshkar) किया गया है. देश की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ ही आम आदमी भी लता जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस कड़ी में जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh paid Tribute to Lata Mangeshkar) ने लता जी के गाए 'नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा मेरी आवाज ही, मेरी पहचान है' गीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी.

श्रेयसी सिंह ने कहा कि लता जी के निधन के साथ ही भारत के एक युग का समापन हो गया. आज हरेक भारतीय की आंखें नम हैं. लता जी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अलौकिक उपस्थिति सदा हम सबके बीच बनी रहेगी.

उन्होंने कहा कि लता जी अपने जीवनकाल में अपनी स्वर प्रतिभा के अलावा अपनी जीवन शैली और मूल्यों के कारण भारत के मानस पटल पर अविस्मरणीय छाप छोड़ने वाली 'स्वर कोकिला' आज हम सब के बीच नहीं हैं मगर आप हम सभी भारतीयों और असंख्य गैर-भारतीयों के हृदयों में अपने कालजयी गीतों के माध्यम से अमर रहेंगी.

