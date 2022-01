जमुई: जिले के सदर थाना क्षेत्र के संगथू गांव (Firing In Sangthu Village) में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों (Firing between two group in jamui) के बीच गोलीबारी हुई है. इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. दोनों घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है.

बताया जाता है कि, संगथू गांव निवासी पप्पू मंडल का बगल के कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि, नौबत झड़प तक पहुंच गई. झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई. जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि एक युवक के सिर पर चोट लगने से वह घायल हो गया है.

आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग

वहीं घायल की पहचान संगथू गांव निवासी मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद मसलूद्दीन और मनीष कुमार के रूप में की गई है. घायल मोहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि, पप्पू मंडल और किसी अन्य के बीच गोलीबारी हो रही थी. वहीं जानकारी के बाद वह अपने बच्चों को मौके से हटाने गया था. तभी पप्पू मंडल द्वारा उसे गोली मार दी गई.

वहीं एक गोली पप्पू मंडल को लगी जबकि दूसरी गोली मसलूद्दीन को लगी है. दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्वारा दोनों का इलाज किया गया. वहीं मोहम्मद मसलूद्दीन की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बात इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

