वैशाली: हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक ठेकेदार विद्या राय को गोली मारकर (Contractor Shot After Flag Hoisting In Vaishali) लहूलुहान कर दिया है. ठेकेदार को इलाज के लिए हाजीपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव (Firing In Tersiya Village) की है. घटना का कारण चुनावी रंजिश (Firing In Election Rivalry In Vaishali) बताया जा रहा है.

बताया जाता है कि, विद्या राय की बहू अपने गांव से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, जिसमें हार का सामना करना पड़ा था. बुधवार सुबह झंडोतोलन करने के लिए विद्या राय ने गांव में तैयारी की थी. झंडोतोलन के बाद विद्या राय जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे की दो की संख्या में मौजूद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी.

अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली

ये भी पढ़ें- मंत्री लेसी सिंह के रिश्तेदार अठिया समेत 7 गिरफ्तार, रिंटू सिंह-नीरज झा मर्डर समेत कई मामलों में थी तलाश

विद्या राय के पेट में गोली लगी है. फिलहाल उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि, जिस व्यक्ति ने विद्या राय को चुनाव में हराया था, उसी ने चुनाव जीतने के बावजूद विद्या राय को गोली मार दी है. फिलहाल घटना को लेकर गांव में आक्रोश व्याप्त है. लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस कैंप कर रही है.

इस विषय में सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि, 'गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया में विद्या राय को गोली मारी गई है. गंभीर हालत में उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. उनको एक गोली लगने की सूचना है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वो नाइपर में एक कुर्सी बनाने वाली कंपनी से जुड़े हुए है.'

ये भी पढ़ें- पूर्णिया में हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा भाई, जमीन विवाद में हुआ था मर्डर

बता दें कि, वैशाली जिले का राघोपुर प्रखंड का परने वाला तेरसिया दियारा क्षेत्र सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है. गांजे की तस्करी व शराब माफियाओं के बसेरा के लिए भी यह जगह काफी बदनाम है. साथ ही माना यह भी जाता है किस पूरे राज्य से अपराध करने के बाद अपराधी इसी इलाके में शरण लेते हैं. ऐसे में गोली चलने की इस घटना से क्षेत्र में आतंक व्याप्त है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घटना का जवाब भी जल्द दिया जा सकता है. ऐसे में पुलिस को बेहद मुस्तैदी से काम करना होगा.घटना की सूचना मिलते ही तेरसिया गांव में तनाव बना हुआ है. दो पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP