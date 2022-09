गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में एक युवक का गला रेता शव (Dead body of youth in Gopalganj ) मिला है. शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. युवक की गला रेत कर हत्या (murder in gopalganj) की गई है. लोग शव को देखने के लिए धीरे-धीरे जमा होने लगे. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे युवक का शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान कुचायकोट निवासी एलजी कुमार के रूप में की गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.