गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में दहेज के लिए एक (Woman Killed for Dowry In Gopalganj) नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या की बड़ी घटना सामने आयी है. गोपालपुर थाना के चेरो टोला देवरूआ गांव में (Woman Killed For Two Lakh Rupees In Gopalganj) दो लाख रुपये और एक बाइक के लिए दहेज दानवों ने विवाहिता की हत्या कर दी है. घटना के बाद ससुरालवाले फरार हो गए हैं.





ये भी पढ़ें- गोपालगंज में चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई, वीडियो वायरल

दरअसल, घटना के संबंध में बताया गया है कि कटैया थाना क्षेत्र के नउरवा कला गांव के सिचन्द्र साह की 21 वर्षीय पुत्री संगीता की शादी गोपालपुर थाने के चेरो टोला देवरूआ गांव के गुड्डू गोंड के साथ 6 मई 2021 को हुई थी. शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसका पति शराब के नशे में अक्सर उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट करते रहता था.

दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या

वहीं, मंगलवार की रात भी गुड्डू शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी संगीता से दहेज में 2 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर रहा था. इसी बात को लेकर मारपीट करने लगा. इसके बाद उसने अपने घरवालों के साथ मिलकर गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

ये भी पढ़ें- गोपालगंज में तीन शराबी गिरफ्तार, सदर अस्पताल के शौचालय में कर रहे थे शराब पार्टी

घटना की जानकारी जब नवविवाहिता के परिजनों को मिली तो मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. सूचना पाकर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. गोपालपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

एसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP