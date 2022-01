गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसे सख्ती से लागू कराने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में गोपालगंज में तीन शराबी गिरफ्तार हुआ है. तीनों को सदर अस्पताल के शौचालय में शराब पार्टी (Liquor Party In Toilet Of Gopalganj Sadar Hospital) करते हुए गिरफ्तार किया गया है. सभी को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है.

गिरफ्तार तीनों युवक महम्मदपुर थाने के महारानी गांव के रहने वाले हैं. इनमें विकास कुमार नाम का युवक एसबीआइ का सीएसपी संचालक है. विकास और उसका साथी साहिल सिंह और हरिकेश कुमार बाइक से किसी काम से गोपालगंज आये थे. यहां फोन पर अंग्रेजी शराब की बोतलें होम डिलीवरी के जरिये मंगा ली. उसके बाद शराब पार्टी करने के लिए सदर अस्पताल कैंपस में शौचालय को ही चुन लिया.

एक ही शौचालय में बारी-बारी से तीनों युवक पहुंचे, जिसे देखकर अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ. सुरक्षाकर्मियों ने शौचालय को चारों तरफ से नाकेबंदी कर दिया, जिसके बाद तीनों युवक भागने लगे. इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भाग रहे तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जब पूछताछ किया तो नशे में चूर विकास कुमार नामक का युवक कभी बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह तो कभी वर्तमान विधायक प्रेमशंकर यादव को अपना परिचित बताने लगा. फिलहाल पुलिस सभी को जेल भेज दिया है.

