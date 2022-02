गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित राम जानकी मंदिर से मूर्तियों की चोरी (Theft of Sculpture From Ram Janaki Temple) होने के मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. अष्टधातु की मूर्ति के साथ दो चोर गिरफ्तार (Two Thieves Arrested With Ashtadhatu Sculpture) किए गए हैं. एसपी आनंद कुमार ने बताया कि दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि 3 फरवरी को मांझा थाना के भटवलिया गांव स्थित राम जानकी के मंदिर से भगवान की दो बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गयी थी. चोरी की घटना दर्ज होते ही सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में मांझा थाना की पुलिस ने टीम बनाकर मामले की छानबीन शुरू की थी. छानबीन के दौरान गुप्त सूचना और टेक्निकल सेल की मदद से महज 10 दिनों के अंदर ही मांझा थाना क्षेत्र के सरेया मोड़ के पास से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

एसपी ने कहा कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से दोनों चोरी हुई मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है. पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वह सिवान में मूर्ति को बेचने जा रहे थे. गिरफ्तार बदमाशों में बरौली थाना के पिपरहिया गांव के राजू कुमार महतो और मांझा थाना के साफापुर निवासी बादल कुमार बताया जाता है. दोनों के ऊपर पहले से भी मांझा और बरौली थाने में लूट, चोरी और डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसपी ने मूर्ति बरामदगी मामले में एसडीपीओ संजीव कुमार सहित मांझा थाना के सभी पुलिसकर्मियों के बेहतर कार्य की सराहना करते हुए पुरस्कृत करने की अनुशंसा की बात भी कही है.

