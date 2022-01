सिवानः कोरोना के नए गाइडलाइन (Corona New Guidelines) के तहत पूरे राज्य में मंदिरों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. इसी बीच सिवान शहर में एक साथ दो मंदिरों में चोरी (Theft In Two Temples of Siwan) की घटनाएं हुई हैं. शहर के शास्त्री नगर, कागजी मोहल्ला मुख्य मार्ग पर स्थित महावीर मंदिर और हनुमान गढ़ी मंदिर में चोरी की गई है. चोर मंदिरों में रखे दशकों पुरानी अष्टधातु की कीमती मूर्तियों को साथ ले गये. इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई है.

हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी जगदीश मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह सुबह 6 बजे जब वह मंदिर खोलने आये तो देखा कि मंदिर के दक्षिण दिशा के छोटे गेट का ताला टूटा था. मंदिर के अंदर जहां चीजें बिखरी हुई थी. राम-जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के अष्टधातु की मूर्तियां और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति गायब थी. इसके साथ-साथ मंदिर के अलमारी में से कपड़ा, आभूषण, दान पेटी से निकाली गई 25 हजार रुपये नकद और मंदिर के घंटे की चोरी की गई है. चोरी की सूचना मंदिर व्यवस्थापक प्रभु जायसवाल को दी गई.

सिवान के दो मंदिरों में लाखों की चोरी



वहीं दूसरी ओर महावीर मंदिर के पीछे लकड़ी के दरवाजे का ताला तोड़कर इनवर्टर और बैटरी चोरी की गई है. इन दोनों घटनाओं की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना नगर थाने के पुलिस को दी. नगर थाना इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित ने मौके पर पहुंच कर चोरी की घटनाओं की जानकारी ली.

